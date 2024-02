Il vicepresidente del Piacenza Eugenio Rigolli ospite questa sera a Zona Calcio

Dopo la prolungata sosta per gli impegni della Rappresentativa giovanile di Serie D, il Piacenza è pronto a ripartire per quella che deve essere per i biancorossi una vera e propria volata finale senza errori, per poter raggiungere la vetta del girone B.

Prospettive e insidie saranno analizzate assieme al vicepresidente Eugenio Rigolli questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà, condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì a partire dalle 20.30.

Con il Fiorenzuola impegnato proprio questa sera nella trasferta di Legnago, avranno come sempre grande spazio tutte le categorie del calcio dilettanti, con l’analisi di tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Immagini, gol e commenti grazie al contributo di ospiti e opinionisti in studio.

Al termine, nuova puntata della rubrica Cambio di gioco, uno sguardo profondo sul mondo del calcio grazie allo psicologo dello sport Michele Bisagni.