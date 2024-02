Bomber Recino e Cremonesi ospiti stasera a Zona Calcio, Zanardi a Grazie Presidente

Sembrava la domenica perfetta per le squadre calcistiche piacentine, ma un gol subito nei minuti finali ha beffato il Fiorenzuola, privandolo di una vittoria meritata e importante nella corsa salvezza del girone A di Serie C.

Qualche ora prima, il Piacenza aveva liquidato 2-0 il Club Milano, che ha così ripreso la corsa verso la vetta del girone B di Serie C. E mercoledì c’è il big match contro l’ex capolista Arconatese.

Se ne parlerà questa sera in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti l’attaccante del Piace Giorgio Recino (autore di una doppietta ieri) e il difenspre del Fiorenzuola Michele Cremonesi.

Poi spazio come sempre al calcio dilettanti: analisi, gol e commenti di tutti i campionati, dall’Eccelenza alla Terza categoria.

Al termine, torna Grazie Presidente: ospite questa sera Caterina Zanardi, alla guida della Bakery Basket.

Zona Calcio è visibile in diretta su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.