Basket Serie B, la Bakery punta a fare il bis con la trasferta a Bernareggio

Dopo il bello quanto importante successo contro la Gema Montecatini, la Bakery Basket Piacenza si prepara alla trasferta di Bernareggio per affrontare Brianza Basket al PalaReds. Si gioca sabato 2 marzo alle 20.30, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Le due squadre sono divise da sei punti in classifica. Se Brianza è in piena zona playoff e a ridosso della quarta posizione; Piacenza è in piena corsa salvezza e allo stato attuale eviterebbe persino i playout, stando a pari punti con Cassino e Desio ma avendo con entrambe lo scontro diretto a favore. Nel match d’andata la Bakery, sfoderando un’ottima prestazione di squadra, riuscì ad imporsi con il punteggio di 87-73.

Sulla falsariga della gara vinta domenica scorsa contro Montecatini, Piacenza è chiamata a fare risultato.