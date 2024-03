D’Agostino e la Borgonovese a Zona Calcio, Molinaroli a Grazie presidente

Il gol di Matteo Russo a una manciata di minuti dal termine ha fatto esplodere il Garilli e completato la rimonta del Piacenza contro il Legnano: un 2-1 che ha portato i biancorossi a un solo punto della vetta del Girone B di Serie D.

L’analisi della gara sarà in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il fantasista biancorosso Stefano D’Agostino.

Durante tutta la durata della puntata, non mancheranno ovviamente gli aggiornamenti dallo stadio comunale di Fiorenzuola, con i rossoneri impegnati contro l’Atalanta Under 23 nel posticipo del Girone A di Serie C.

E poi spazio al calcio dilettanti, per il racconto fatto di immagini, gol e commenti di una giornata penalizzata dal maltempo, ma in cui comunque sono state protagoniste tante squadre di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Ospite una delegazione della Borgonovese.

Al termine, nuova puntata di Grazie Presidente, la rubrica dedicata agli imprenditori che investono nello sport piacentino: ospite Guido Molinaroli.

Zona Calcio è visibile su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.