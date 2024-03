Luca Moro, il timido guardiano del Piacenza: “Meritiamo il primato”

Il dottor Luca e mister Moro. Il giovane portiere del Piacenza vive diviso fra due personalità: la parlata timida e gli occhi buoni che raccontano della bontà del ragazzone venuto da Perugia, ma anche lo sguardo infuocato e le giocate rischiose che lo accompagnano ogni volta che scende in campo: “Sono due i momenti nei quali mi trasformo – racconta il classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Perugia – quando metto le cuffiette nel prepartita e poi quando tocco il terreno di gioco per il riscaldamento. Cambio proprio: divento una bestia e voglio spaccare tutto”.

Altro che insicuro. “Lucio”, come da soprannome inventato dalla sorella, non ha paura di niente. A partire da una stagione di Serie D che è ancora in salita perché era stata sottovalutata. Prima dallo stesso Moro: “Ho scelto una piazza importante come Piacenza, ma credevo di venire qui e vincere il campionato tranquillamente. Quando abbiamo perso le prime partite, pensavo fosse finito tutto. Invece ho messo un punto e sono ripartito lavorando il doppio, proprio nel momento più difficile”. Per il portiere, il gruppo si era “montato la testa” in avvio di campionato: “Però ora ci siamo concentrati sull’obiettivo, abbiamo recuperato tanti punti e credo che ci meriteremmo il primato per tutto quello che stiamo facendo”.