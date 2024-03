Gerbaudo, Lucci e una pioggia di gol a Zona Calcio, Matteo Repetti a Zona 100

Il Piacenza torna finalmente in vetta al girone B di Serie D grazie alla sofferta vittoria di Crema (ancora decisivo Recino), il Fiorenzuola invece è già proiettato sulla ennesima difficile sfida a una corazzata di Serie C: dopo la trasferta di Mantova (sconfitta 2-0), domani c’è il recupero a Vicenza, gara rinfilata per maltempo.

Saranno questi i temi portanti della prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti in studio, il centrocampista del Piacenza Matteo Gerbaudo e il responsabile del settore giovanile del Fiorenzuola Mino Lucci.

Poi come sempre spazio ai campionati dilettanti dall’Eccellenza alla Terza categoria, con una vera e propria scorpacciata di gol da vedere.

Al termine, Matteo Repetti sarà ospite a Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno 100 gol. Una storia particolare, visto che Repetti ha giocato in porta fino a 27 anni.