Volley-mercato: Gueye e Melgarejo nel mirino della Gas Sales Bluenergy

Mentre sul campo la squadra si appresta ad affrontare il quarto incrocio della serie playoff contro Milano, che in caso di una nuova vittoria biancorossa schiuderebbe alla Gas Sales le porte delle semifinali scudetto, nella “stanza dei bottoni” proseguono le trattative di mercato che disegneranno il roster della prossima stagione.

Oltre agli arrivi degli schiacciatori Uros Kovacevic e Stephen Maar, del giovane e talentuoso opposto Alessandro Bovolenta e del centrale azzurro Gianluca Galassi (non ancora ufficializzati dalla società, ma praticamente già certi), la dirigenza è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione di coach Andrea Anastasi, con quest’ultimo che – come scritto nelle scorse settimane da Libertà, con tanto di conferma della stessa presidente Elisabetta Curti – è ormai prossimo al rinnovo del contratto per un altro anno.

Iniziamo dal centro: con la sicura partenza in direzione Milano di Edoardo Caneschi e Roamy Alonso che molto probabilmente verrà girato in prestito ad un altro club, la società piacentina – stando ad alcune voci provenienti dalla Francia e riportate anche da Volleyball.it – avrebbe messo nel mirino Moussé Gueye, già nella lista dei 30 convocati dal ct Andrea Giani per VNL e Olimpiadi di Parigi. Classe 1996 e alto 198 centimetri, Gueye attualmente gioca nel Barkom Lwow, club ucraino che milita nel massimo campionato polacco.

Per completare invece il comparto schiacciatori (che vedrà le sicure partenze verso l’Oriente di Lucarelli, Leal e Recine) la Gas Sales avrebbe scelto il cubano Osniel Melgarejo, schiacciatore di 26 anni dell’Allianz Milano e avversario di questi giorni dei piacentini.

Esodo biancorosso – Nel frattempo, fervono i preparativi in vista della trasferta di domenica con fischio d’inizio alle 20.30 all’Allianz Cloud. Per sostenere la squadra in questo quello che potrebbe rivelarsi il round decisivo di questi quarti di finale playoff ci saranno anche più di 200 tifosi piacentini. I Lupi Biancorossi, come sempre organizzatissimi e desiderosi di far sentire il proprio valore dalle tribune, hanno infatti riempito tre pullman e un quarto è stato già “bloccato” per consentire ad altri appassionati di unirsi alla frangia più calda del tifo di Piacenza.