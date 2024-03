Facu Marquez e Morello ospiti questa sera a Zona Calcio,al termine Cambio di gioco

È stato un fine settimana praticamente perfetto per le squadre piacentine. Sabato il Fiorenzuola ha strapazzato la Pro Patria, restando in corsa per la salvezza diretta nel girone A di Serie C. Ieri, poi, il Piacenza si è confermata capolista del girone B di Serie D: 4-0 al fanalino di coda Ponte San Pietro e Varesina che resta a tre punti (ma con una gara in meno).

Saranno questi i temi portanti della puntata di questa di sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio l’attaccante del Piace Facundo Marquez e quello del Fiorenzuola Mattia Morello.

Ma quella di ieri è stata una giornata molto importante anche nei campionati dilettanti: nei recuperi di Promozione il pareggio dell’Alsenese fa felice la capolista Gotico Garibaldina, solo la Sannazzarese resta nella scia della battistrada Fidenza.

Sempre accesissima la lotta al vertice nel girone piacentino di Seconda categoria e in Terza.

Al termine di Zona Calcio, torna l’appuntamento con Cambio di gioco e con lo sguardo dello psicologo Michele Bisagni sui temi più profondi legati a calcio e sport.

Appuntamento dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.