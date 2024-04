La Pro Palazzolo strapazza la Varesina del recupero (0-3) e aggancia il Piace in vetta

Il Piacenza calcio non è più solo in vetta al girone B di Serie D. La Pro Palazzolo, infatti, ha vinto con autorità per 3-0 il recupero di campionato sul campo della Varesina ed ha agganciato i biancorossi a quota 63 punti. A 62 c’è il Caldiero, mentre la stessa Varesina è a 60 e il Desenzano a 59. Il tutto a cinque giornate dalla fine.

VARESINA-PRO PALAZZOLO SENZA STORIA

Il recupero di oggi è stato senza storia, con gli ospiti sullo 0-2 dopo soli 8 minuti grazie ai gol di Gualandris al 4′ e di Boschetti all’8′. Alla mezz’ora Cuel ha calato il tris, per una gara senza storia, che riapre il campionato e fa da preludio a un finale di stagione sul filo di lana.

Il Piacenza è atteso domenica dalla delicata trasferta sul campo del Brusaporto, poi riceverà la Clivense, farà visita alla Castellanzese, ospiterà il Real Calepina e giocherà l’ultima in casa proprio della Varesina.

La Pro Palazzolo sfiderà Casatese in trasferta, poi Virtus Ciserano, Folgore Caratese, Caravaggio e Trutium, per un calendario che sembra più agefvole rispetto a quello dei biancorossi.

Domenica si gioca, invece, Varesina-Caldiero.