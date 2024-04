Piace, vincere in casa del Brusaporto per alimentare il sogno chiamato Serie C

Saranno ben 300 i tifosi biancorossi che accompagneranno il Piacenza Calcio nella trasferta di Grumello del Monte, segno che la piazza è carica e crede nella vittoria del campionato. L’ostacolo da superare non sarà tuttavia dei più agevoli per Silva e compagni, che domenica 7 aprile alle 15.00 se la vedranno con il Brusaporto, settima forza del girone B di Serie D.

posta in gioco altissima

La posta in gioco è davvero alta: in questo momento i biancorossi sono primi a pari punti con il Palazzolo, mentre alle spalle – staccato di una sola lunghezza – ecco il Caldiero Terme. Insomma, si preannuncia un rush finale ricco di emozioni. Buone notizie in casa Piace, rientrano Iob e Bassanini a compensare in parte le assenze di Somma e Marquez squalificati. Mister Rossini punterà dunque sul collaudato 4-4-2 con Moro in porta, in difesa Iob, Baudouin, Silva e Artioli e a centrocampo Ndoye, Corradi, Tourè e Kernezo, in attacco scelte obbligate con l’inamovibile coppia formata da D’Agostino e Recino.

Probabili formazioni

Brusaporto (4-4-2): Passeri; Baggi, Beduschi, Micheli, Cellerino; Consonni, Albani E, Selvatico, Seck; Ferraroli, Castelli. All. Brognoli. A disposizione: Rovelli, Albani S, Beretta, Valenti, Brescia, Sciaudone, Invernizzi, Longo.

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Del Dotto, Iob; Gerbaudo, Artioli, Corradi, Ndoye; D’Agostino, Recino. All. Rossini. A disposizione: Maianti, Baudouin, Gandolfi, Bachini, Bassanini, Touré, Russo, Zini, Kernezo.