Bondioli, Iob e la promozione del Gotico Garibaldina stasera a Zona Calcio

Se non è stato il fine settimana perfetto per il calcio piacentino, poco ci manca.

Sabato il Fiorenzuola ha battuto 2-0 l’Alessandria e continua ad avere concrete speranze di salvezza diretta in Serie C, ieri il Piacenza ha vinto a Brusaporto e si è ritrovato solo in vetta in Serie D, grazie alla contemporanea sconfitta della Pro Palazzolo.

Se ne parlerà questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà nella nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.

Ospiti allo Spazio Rotative il difensore rossonero Andrea Bondioli e il terzino biancorosso Simone Iob.

Nella parte dedicata ai dilettanti, poi, in primo piano la promozione in Eccellenza del Gotico Garibaldina, arrivata grazie al netto successo sulla Castellana Fontana.

Ovviamente spazio anche a tutti gli altri campionati, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, nuovo appuntamento con Cambio di gioco, lo sguardo inedito e approfondito sul mondo dello sport grazie al contributo dello psicologo Michele Bisagni.

Zona Calcio è in diretta su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.