Tutela dei minori nelle società sportive, il Csi: “Siamo indietro, serve formazione”

“La policy di tutela dei minori nello sport. Un primo sguardo a partire dalle società Csi Piacenza” è il titolo del seminario che mercoledì 8 magio si è tenuto nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

l’obiettivo dell’incontro

Un convegno, promosso dal Corso di diritto e gestione degli enti religiosi e del terzo settore – Facoltà di economia e giurisprudenza, dal Servizio diocesano tutela minori e adulti vulnerabili e dal Centro Sportivo Italiano-Comitato provinciale di Piacenza, che ha dato il via ad un percorso di formazione diretto agli allenatori e agli staff tecnico-dirigenti del mondo sportivo piacentino, per approfondire e sostenere l’attuazione di quanto previsto dalla riforma dello sport del 2023. A seguito di tale adempimento, infatti, le associazioni e società sportive hanno l’obbligo di designare un responsabile per la tutela dei minori.

la “mappatura” delle societÀ sportive piacentine

Nel corso del seminario è stata presentata la mappatura condotta sulle società sportive affiliate Csi e operanti negli ambienti ecclesiali piacentini (per lo più parrocchie), con l’obiettivo di rilevare come l’adempimento previsto sia stato recepito e raccogliere quali bisogni formativi coloro che operano nello sport a contatto con minori presentano al riguardo.

il csi piacentino: “serve formazione”

“Dalla nostra indagine – ha quindi spiegato Stefano Magnaschi, presidente territoriale del Csi di Piacenza Aps – siamo ancora in alto mare. Riscontriamo un’altissima esigenza di formazione: in questo senso, l’incontro in Cattolica dà il via ad una serie di eventi formativi che organizzeremo a favore delle società del territorio: da agosto sarà infatti obbligatorio, per le realtà sportive, dotarsi di un referente per la gestione dei minori. Siamo indietro, ma non ci faremo cogliere impreparati”.