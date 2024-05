Exploit di Arianna De Masi, qualificata per le Olimpiadi: “Ho la Val Tidone nel cuore”

Vive e studia a Milano ma è nata a Castel San Giovanni e torna in Val Tidone, a Costalta per la precisione, ogni volta che l’attività sportiva lo consente. Si tratta della 25enne velocista Arianna De Masi che, grazie a un incredibile exploti, sarà protagonista alle prossime Olimpiadi con la staffetta 4×100 azzurra.

chi è Arianna De Masi

Arianna, molto legata al paese che ha dato i natali a mamma Loretta, è stata la trascinatrice della squadra italiana alle Bahamas dove, nei giorni scorsi, la staffetta ha strappato il pass olimpico: “Mi sento soprattutto piacentina, non milanese” ha detto la giovane in un’intervista pubblicata integralmente sul quotidiano Libertà in edicola oggi, mercoledì 22 maggio. “Un sogno che si avvera – dice De Masi -. Qualche tempo fa appariva come un traguardo molto distante, ma ora che l’ho raggiunto, sento di potercela fare e l’emozione ancora non mi ha sopraffatta”.

Una progressione cronometrica impressionante per la 25enne, merito anche del cambio di squadra e di tecnico “E’ stata una rivoluzione sul piano tecnico, a cominciare dal clima che c’è intorno alla nuova società. Qui è tutto molto professionale, si respira atletica in maniera totale e non c’è alcuna dispersione di energie come accadeva in precedenza. I miglioramenti sono stati pressoché immediati».” ribadisce l’ azzurrina che però non dimentica le origini: “Dopo le Olimpiadi, tornerò come sempre in Valtidone al bar di zia Patrizia, le colline piacentine sono il mio rifugio che fa da contraltare alla frenesia della vita milanese”.