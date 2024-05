Piacenza difende il 3° posto contro Porta Mortara: match domenica al De Benedetti

Il Piacenza Baseball intende battere il ferro intanto che è caldo nel momento in cui la matricola Porta Mortara Novara gli rende visita al De Benedetti (domenica gara1 alle 11 e gara2 alle 15). Da difendere il terzo posto frutto di cinque ottimi turni contraddistinti da un rendimento oltre le migliori previsioni con l’unico neo rappresentato dalla trasferta di Sala Baganza. A contrastare i buoni propositi biancorossi il fanalino Porta Mortara, alle prese con qualche problema di ambientamento in B e relegato in coda al gruppo insieme ad Ares Milano e Junior Parma. Verdetto scontato quindi? Non proprio così.

E’ vero che il Piacenza può mettere sul piatto qualcosa in più ma purtroppo lo fa con ancora qualche emergenza che potrebbe condizionarne le performance sia in attacco (perdurando l’assenza di Cetti) che in difesa (il lanciatore Loardi non al meglio). I novaresi hanno perso otto partite ma più della metà con scarti minimi, mettendo in apprensione avversari del calibro di Sala Baganza e Brescia ed è per questo che il divario espresso dalla classifica potrebbe essere plausibile ma non del tutto veritiero. Al Piacenza il compito di non rimischiare le carte mantenendo intatte le distanze con un risultato favorevole. Come sempre sarà essenziale partire col piede giusto al mattino quando il nove di Andrea D’Auria può contare su di un Cufrè in gran spolvero come pitcher partente. Il resto potrebbe arrivare di conseguenza magari con un aggressiva prova dell’attacco che domenica scorsa contro Seveso ha fatto vedere significativi progressi.

CLASSIFICA: Avigliana Rebels 1.000 (9-9-0), Sala Baganza 778 (9-7-2), Brescia e Piacenza 600 (10-6-4), Altopiano Seveso 500 (10-5-5), Junior Parma,Porta Mortara Novara e Ares Milano 200 (10-28).

GIOVANILI: al Montesissa sia Minibaseball U8 che Allievi U14. I primi sabato alle 17,30 contro Sala Baganza, i secondi domenica mattina alle 10,30 contro Crocetta Parma.