Nuoto, alla Vittorino weekend di gare con mille atleti tra cui Giacomo Carini

Si è subito accesa la stella di Giacomo Carini, il campione piacentino ha messo in mostra tutta la propria forza alla prima giornata del Trofeo nazionale Vittorino da Feltre. Quest’anno la 42esima edizione della manifestazione organizzata dalla Società Canottieri piacentina ha richiamato l’attenzione di oltre mille atleti (per un totale di 2.700 atleti-gara) in rappresentanza di 38 società natatorie provenienti, oltre che dall’Emilia Romagna, da Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Marche.

Stamattina, 15 giugno, il via con le prime batterie e una gradita sorpresa, ai blocchi di partenza c’era infatti anche il “nostro” Giacomo Carini. La sua è stata più che altro una passerella per salutare gli amici di Piacenza visto che in questo periodo ha in mente una sola cosa, ovviamente centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi nella sua specialità dei 200 metri farfalla. Eppure ha voluto fare sul serio lo stesso, sbaragliando tutti nelle gare dei 50 delfino e nei 50 dorso. Nei 50 delfino Giacomo ha perfino stabilito il suo primato personale con un ottimo 24”80, nel dorso si è invece imposto con il tempo di 27”88. Un ottimo viatico in vista del Trofeo Sette Colli che si terrà a Roma nel prossimo fine settimana (dal 21 al 23 giugno): per lui sarà l’ultima occasione per ottenere il fatidico 1’55”17 necessario per andare a Parigi. Domani la seconda e ultima giornata dalle ore 9.30 con le premiazioni verso le 18.