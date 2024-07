Formula 3: Fornaroli stampa il quarto tempo nelle qualifiche a Silverstone

Nella settima tappa del mondiale di Formula 3, il pilota piacentino Leonardo Fornaroli è riuscito a strappare sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna) – con un crono di 1.45.265 – il quarto miglior tempo a poco meno di tre decimi dalla pole position. Un risultato che gli consentirà di chiudere la seconda fila nella Feature Race di domenica. Domani, sabato 6 luglio, nella Sprint Race, il pilota del Team Trident partirà nono a causa dell’inversione di griglia: regola che ribalta la classifica dove il pilota dodicesimo diventerà primo e a cascata gli altri piloti.

Le dichiarazioni di fornaroli

“Una buona posizione per entrambe le gare, ho fatto un errore all’ultima curva del mio ultimo giro che mi ha fatto perdere la pole e la prima fila. È stata una sessione concitata, abbiamo avuto solo due giri per fare il tempo: nel primo aveva già iniziato a piovere verso il terzo settore e la macchina iniziava a scivolare, poi ha piovuto tanto durante tutta la sessione fino a che verso il finale non ha iniziato ad asciugarsi completamente la pista, tranne qualche cordolo, quindi siamo usciti dai box per fare il nostro tempo che era molto buono fino all’ultima curva dove ho toccato un po’ il cordolo che era ancora umido e mi è scivolato il posteriore perdendo tempo. Comunque testa alta, partiamo da una buona posizione; importante sarà prendere punti in entrambe le gare.”