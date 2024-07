Lo Special Dream Team nell’Olimpo nazionale delle squadre di basket integrato

La prima semifinale nazionale non si scorda mai. Se la porteranno sicuramente nei propri cuori per tutta la vita i ragazzi della squadra di basket integrato dello Special Dream Team di Piacenza, tra i protagonisti della fase finale dei campionati nazionali delle attività paralimpiche.

La manifestazione si è tenuta lo scorso fine settimana a Castellarano (Reggio Emilia), realizzata con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il sostegno di APT Servizi Emilia Romagna e ha visto in campo oltre 300 atleti nelle discipline del calcio a 5, del basket integrato e della pallavolo con un’esibizione di sitting volley. Tra quelle del basket c’era anche il Dream Team piacentino, insieme a Dosso Castelleone Cremona, Fuorigioco Mantova, Cince Crema, Shark Cremona e Fortitudo Basket Gravina. I biancorossi hanno battuto Cince Crema e in seguito perso contro Castelleone, guadagnando così l’accesso alla finale per il terzo/quarto posto. La sconfitta nella finalina patita dai pugliesi del Gravina non ha scalfito in alcun modo lo spirito dei ragazzi, orgogliosi di un quarto posto nazionale che vale come un oro per aver preso parte a un evento che fa dell’integrazione e dell’amicizia i suoi principi naturali.