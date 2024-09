Sport inclusivo al Dordoni con Athletics Dream Meeting, e alla fine il “terzo tempo”

Tutti insieme sono come una grande famiglia che non perde occasione di riunirsi. Ecco che cos’è la Polisportiva Special Dream Team di Piacenza, impegnata ogni settimana a organizzare attività per i suoi ragazzi. L’ultima in ordine di tempo è stata la terza edizione dell’Athletics Dream Meeting in collaborazione con il CSI di Piacenza, che ha visto sfidarsi un centinaio circa di ragazzi affetti da disabilità arrivati da Emilia Romagna e Lombardia.

Il campus di atletica “Pino Dordoni” ha ospitato una serie di gare di atletica di vario genere, dai 100 ai 200 metri passando per altre distanze come i 50 e i 400 metri a salto in lungo, lancio del mini-giavellotto, lancio del vortex e getto del peso. C’è chi ha imparato direttamente sul campo la tecnica della disciplina preferita, aiutato da istruttori e maestri, chi si è impegnato con passione facendo quasi “esplodere” la tribuna del Dordoni dove i compagni incitavano con ardore. Alla fine tutti contenti delle prestazioni ottenute, anche perché la giornata si è conclusa con un bel “terzo tempo” a Cà Torricelle per un pranzo al sacco e il momento preferito, quello della condivisione e dell’amicizia.

