Inarrestabile Tania Molinari, seconda vittoria stagionale nel triathlon

Non si ferma più Tania Molinari, la portacolori piacentina del Triathlon Vittorino coglie la sua seconda vittoria stagionale a Cernobbio dopo una serie di secondi posti. Un successo arrivato al triathlon nella splendida cornice del lago di Lecco in una giornata afosa e soleggiata, iniziata con la prima frazione di nuoto che vede un gruppetto di cinque atlete uscire insieme dopo i 750m previsti, ma sono tre le più rapide in zona cambio che si involano nei 20km di bici: Tania Molinari, Letizia Martinelli (Federazione Svizzera) e Giulia Bergamin (Tri Team Brianza). Il vantaggio delle battistrada aumenta sulle inseguitrici fino a quasi due minuti, il podio finale diventa così solo un loro affare e si decide tutto all’ultima frazione di 5km leggermente ondulata. Ad aggiungersi alle difficoltà anche il caldo torrido che mette a dura prova le atlete, ma Tania di corsa ha una marcia in più e si invola vittoriosa con un vantaggio di quasi un minuto su Martinelli e quasi due su Bergamin.