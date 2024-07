Piace a caccia della Lega Pro, è iniziata ufficialmente la stagione del riscatto

Il Piacenza Calcio riparte ufficialmente alla caccia della Serie C. Lo hanno ribadito chiaramente il presidente Marco Polenghi e il vicepresidente Eugenio Rigolli nel corso della conferenza stampa che ha aperto la stagione 2024/2025.

“Oggi è il primo giorno solo sulla carta – ha detto Polenghi – ma il nostro lavoro è cominciato il giorno dopo l’ultima partita della scorsa annata. Abbiamo il vantaggio di avere già lo staff definito, a cominciare da mister Stefano Rossini, e di aver fatto tesoro degli errori fatti. Vogliamo che sia un anno divertente, ma sappiamo bene che il divertimento passa inevitabilmente dalle vittorie”.

Tifosi al fianco del Piace

Rigolli ha sottolineato la grande risposta dei tifosi: “Abbiamo battuto ogni record per l’inizio della campagna abbonamenti, vogliamo naturalmente dare loro le soddisfazioni che meritano. La delusione della scorsa stagione è passata, abbiamo chiaro il nostro obiettivo e sarà possibile ottenerla con il lavoro sul campo, ma grazie al sostengo che ci fanno sentire”.

I dirigenti hanno chiarito che il budget è sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, al netto di qualche ultimo aggiustamento in sede di mercato. I direttori sportivi Alessio Sestu e Totò De Vitis hanno analizzato la squadra: “Aspettiamo i primi venti giorni di preparazione per capire se e dove intervenire, per ora abbiamo centrato tutti gli obiettivi, mettendo a disposizione del mister una rosa competitiva ed equilibrata. Naturalmente sarà il campo a dare le risposte”.

La stagione del riscatto

Mister Rossini ha infine tracciato il percorso per le prossime settimane: “L’anno scorso abbiamo fatto tante cose buone, ma evidentemente non è stato sufficiente. Ripartiamo dagli aspetti positivi, dal punto di vista tattico daremo continuità al progetto già iniziato e avere tanti giocatori già allenati da noi sarà un vantaggio, anche per inserire i nuovi”.

Alle 17.00 di oggi, sabato 27 luglio, il primo allenamento a porte aperte al campo Bertocchi, domani partenza per il ritiro di una settimana a Darfo Boario. Parte carica di entusiasmo e ottimismo quella che in casa Piacenza è vista come la stagione del riscatto.