Il recordman di presenze in Serie C Ermanno Fumagalli a Zona Calcio Estate

Quarantadue anni e tanta voglia di aprire nuovi capitoli della sua storia infinita nel mondo del calcio, vedremo se ancora come apprezzato portiere oppure nella nuova veste di allenatore. Di certo, Ermanno Fumagalli non smetterà mai di stupirci. L’ex numero uno di Fiorenzuola, Pro Piacenza e Piacenza lo farà anche questa sera (lunedì 29 luglio), come ospite di Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e in onda ogni lunedì alle 20.30 sul canale 76 e in streaming su www.liberta.it.

Detentore del record assoluto per quanto riguarda le presenze in Serie C (più di 700 fra tutti i gironi, spareggi e coppa), Fumagalli è stato così longevo da arrivare a giocare con il figlio Jacopo, nella scorsa stagione condivisa a Messina. Il portiere racconterà anche i progetti legati al suo futuro, compreso quello che riguarda l’academy per giovani portieri che ha fondato negli scorsi anni.

Oltre agli aggiornamenti di mercato per Piacenza, Fiorenzuola e dilettanti, Zona Calcio Estate come sempre si chiuderà con i consigli per gli allenamenti estivi dei trainer Paolo Beghi e Francesco Bini e i consigli del centro Gymed di Borgonovo per prevenire i problemi fisici legati allo sport.