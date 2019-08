Piace, dopo l’addio di Fumagalli c’è Bertozzi. Ufficiale Imperiale

Sarà dunque Riccardo Bertozzi il nuovo portiere del Piacenza dopo il clamoroso addio di Ermanno Fumagalli. L’ex estremo difensore del Pro Piacenza firmerà oggi il contratto che lo legherà alla società biancorossa per la prossima stagione. Classe 1996, Bertozzi è stato per quattro stagioni nella rosa del Pro fino al naufragio societario del passato campionato prima di passare all’Arezzo dove però non è mai sceso in campo.

Un’operazione resasi necessaria dopo la rescissione, chiesta ed ottenuta, da Fumagalli che non ha accettato il ruolo di vice Del Favero: il 37enne portiere di Treviglio ha optato per la proposta del Foggia e dunque per un ritorno in serie D.

Nel frattempo è ufficiale l’arrivo di Marco Imperiale, giovane terzino sinistro dell’Empoli che arriva alla corte di Franzini con la formula del prestito. Affare già chiuso da tempo, mancava soltanto l’ufficialità.