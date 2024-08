Gas Sales Bluenergy, Nicola Salsi si presenta: “Che bello tornare in Superlega”

Tanti volti nuovi in casa Gas Sales Bluenery Piacenza per un gruppo profondamente cambiato. Non fa eccezione il secondo palleggiatore che quest’anno sarà Nicola Salsi: il classe ’97 torna in Superlega dove vorrà giocarsi le proprie chance di scendere in campo alternandosi con capitan Brizard. “Ho conosciuto i Lupi ed è stato bellissimo – ha detto al giorno del raduno – ora non vedo l’ora di poter giocare davanti a loro in una partita ufficiale”.

Un’occasione di crescita personale per lui, ma soprattutto la possibilità di arrivare in fondo a campionato e Coppa Italia e lottare per un titolo: “Le aspettative sono alte, la società non si nasconde e vuole che lottiamo per qualcosa di importante. Ma mi aspetto una grande stagione anche da me stesso, torno nel campionato italiano dopo due anni e punto a crescere sempre di più”.