Piacenza calcio, addio al baby gioiello Bassanini: giocherà nel Pisa di Pippo Inzaghi

Le strade di Riccardo Bassanini e del Piacenza si dividono. Il 17enne esterno piacentino è stato infatti ceduto al Pisa, formazione di Serie B. Un’operazione maturata nelle scorse settimane e che sarà ufficializzata a breve dal club biancorosso.

Il classe 2006, nipote di Fabio Paratici, raggiunge così un altro piacentino: i nerazzurri toscani sono infatti allenati da Filippo Inzaghi anche se, probabilmente, il promettente giocatore lanciato da Rossini, sarà aggregato alla formazione Primavera.

Il Piace saluta quindi il baby gioiello, ma non ha ancora concluso le operazioni di mercato: i biancorossi sono infatti alla ricerca di un paio di giocatori (quota over) per rifinire al meglio la rosa in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie D.