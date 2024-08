Carlo Manicone pronto a sorprendere: “Piace qui c’è tutto per vincere”

In un attacco che ha già la certezza in bomber Recino, la vera sorpresa potrebbe essere Carlo Manicone. Arrivato al Piacenza per rinforzare il reparto offensivo, ha già trovato il gol negli allenamenti congiunti estivi e ora è pronto a vivere una stagione da protagonista.

“Ho trovato un ambiente positivo – le sue prime parole – e tutta gente che ha voglia di lavorare, sono contento di essere in un ambiente ambizioso, sono tutti bravi ragazzi e un bel gruppo e alla lunga è quello che può fare la differenza. La categoria non è semplice, è un campionato dove ne vince una sola e sappiamo benissimo che è il nostro obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo. Come giocatore so quello che posso dare, posso giocare sia da prima punta sia da seconda e duttile a disposizione per le esigenze della squadra”.

Biancorossi che ora non aspettano altro che l’inizio del campionato con la voglia di lottare per la vittoria in un girone tutt’altro che semplice: “Dobbiamo focalizzarci di più su noi stessi, poi il girone non lo abbiamo deciso noi, la nostra bravura dovrà essere concentrarci sull’allenamento e le idee che ci dirà il mister, pensare a noi e non ad altro”.