È uscito il trailer dello spot per la Champions League girato al Teatro Municipale

È online e disponibile da oggi, giovedì 29 agosto, sul sito della Uefa (da dove in pochi minuti ha iniziato a fare il giro dei social) il trailer dello spot ufficiale della Champions League girato lo scorso 12 giugno al Teatro Municipale di Piacenza.

Il gioiello storico e artistico della nostra città, che il prossimo 23 settembre ospiterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di un concerto con artisti internazionali, era stato infatti scelto dalla Uefa per girare lo spot 2024/2025 della più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club.

Nel trailer, una sorta di piccola anticipazione del video vero e proprio che dovrebbe uscire a breve, sono presenti alcuni dei “mostri sacri” del calcio mondiale di ogni tempo come Zlatan Ibrahimovic (nelle inedite vesti di direttore d’orchestra) e Luis Figo, con la partecipazione del presidente della Uefa Alexander Ceferin.

Lo spot era stato girato in estrema riservatezza e a parteciparvi erano state più di 200 persone, tra cui orchestra, coro e tecnici. In particolare, dal punto di vista artistico, l’Orchestra Filarmonica Italiana, già applaudita in diverse occasioni sia a teatro che in importanti eventi cittadini. E, soprattutto, il Coro del Teatro Municipale preparato dal maestro Corrado Casati. L’Ofi e i coristi hanno eseguito l’inno della Champions League, diretti per l’occasione da Tony Britten, autore dell’inno.

La scelta dei dirigenti Uefa era stata quella del Teatro Municipale poiché “hanno trovato splendida la location ed ottima l’organizzazione”. Il presidente e gli ex campioni avevano soggiornato tre giorni a Piacenza, trovandola “una città molto accogliente” e dichiarando di “aver molto apprezzato la qualità del cibo”.