Piace, domani il Fanfulla in Coppa: “Tappa importante in ottica campionato”

Il periodo di preparazione è ufficialmente concluso: ora si comincia a fare sul serio. Esordio ufficiale per il Piacenza Calcio che domani pomeriggio, 1 settembre, con fischio d’inizio alle 17.00 allo stadio Dossenina di Lodi affronterà il Fanfulla nel primo turno di Coppa Italia.

Sarà l’occasione per mister Stefano Rossini per testare il suo nuovo Piacenza in vista dell’inizio del campionato, una rosa cambiata e che può contare su diversi innesti di qualità voluti dalla società. “La preparazione è andata bene – le parole dell’allenatore – non abbiamo avuto grosse defezioni a parte qualche piccolo problema e quella è una cosa positiva. Da domenica cominciamo a fare sul serio e siamo contenti che inizi la stagione, dalla Coppa Italia che è una tappa di avvicinamento al campionato, ci teniamo a fare bene e a vincere che aiuta a vincere e la usiamo anche per vedere qualche giocatore che ho avuto la possibilità di vedere meno. Il Fanfulla? Lo abbiamo trovato in amichevole però il calcio d’agosto va preso con le pinze, ci sono momenti in cui stai bene e altri in cui stai meno bene. Ribadisco che dobbiamo prendere questa come una tappa di avvicinamento al campionato perché da adesso si comincia a pesare i punti, si fa sul serio e noi abbiamo voglia di fare questa partita, anche perché dopo una settimana comincerà il campionato”.