Il Piace si presenta: tifosi, striscioni e orgoglio alla festa “Bianch e Russ”

Il parcheggio dello stadio “Garilli” è completamente gremito di appassionati che anche quest’anno urlano con orgoglio “forza biancorossi”. Ecco come i tifosi hanno accolto il nuovo Piacenza Calcio alla festa “Bianch e Russ”. Ne mancava uno purtroppo, lo storico biancorosso Marco Ponghellini che è stato ricordato con lo striscione ai piedi del palco che recitava la frase “Ponghellini paura non ne ha”, nonché con un lungo applauso che ha aperto ufficialmente la serata. Festa, presentata dl giornalista di Telelibertà Michele Rancati, che è quindi entrata nel vivo con la presentazione delle varie squadre, a partire dallo Special Dream Team e dalle formazioni femminili, per poi continuare con tutto il settore giovanile formato da ben 250 piccoli. Quindi il piatto forte con la presentazione della prima squadra dallo staff tecnico guidato da mister Stefano Rossini e la rosa dei giocatori. Gran finale in musica, con il concerto dei “Cani della Biscia” che hanno chiuso con il botto la festa.

FOTO CLAUDIO CAVALLI