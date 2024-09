Gas Sales, quinta settimana di lavoro: mercoledì e sabato due test con Modena

Si è aperta oggi, lunedì 2 settembre, con una doppia seduta di lavoro la quinta settimana di preparazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Mercoledì è in programma una nuova amichevole al cospetto di Modena, dopo quella di venerdì scontro contro Milano. Sabato 7 settembre nuovo test match sempre contro Modena, ma in programma al PalabancaSport (ore 17.00). Sarà il debutto dei biancorossi davanti al proprio pubblico.

Oggi, dopo la seduta di pesi della mattina, gli uomini di Andrea Anastasi saranno impegnati nel pomeriggio in una seduta di tecnica in campo. A completare il gruppo manca ora solo il libero Luca Loreti impegnati con la Nazionale azzurra Under 20 ai campionati d’Europa di categoria.