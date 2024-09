Il Piace parla brasiliano con Sartore: “Qui per vincere con la forza della spensieratezza”

L’attesa è stata lunga un’intera estate, quella che Francisco Sartore ha vissuto come fuori rosa con il Trapani, dopo la vittoria del campionato di Serie D. Ora, però, l’esterno 29enne si è trasferito ufficialmente al Piacenza e può contagiare i compagni con la sua allegria brasiliana, proprio come aveva fatto nella sua esperienza a Fiorenzuola in Lega Pro: “Porterò la mia gioia e la forza della spensieratezza. Voglio divertire il pubblico, ma con responsabilità e dando il massimo. Sappiamo di dover portare a casa un grande obiettivo”.

Fra tatuaggi legati alla sua grande fede religiosa e il numero 23 scelto per il mito del basket LeBron James, Sartore si è messo subito al lavoro con il sorriso e cercherà di essere a disposizione già dall’esordio in campionato dei biancorossi, domenica 8 settembre in casa del Cittadella Vis Modena: “Arrivo da tanti allenamenti individuali e quindi è normale che sia più indietro rispetto ai compagni, ma sto lavorando bene e ho qualche minuto nelle gambe. Se il mister mi chiamerà in causa, sarò pronto. Rossini? Rivedo alcune idee di Tabbiani, seppur con movimenti diversi. È un gioco che esalta le mie caratteristiche”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ