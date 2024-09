Fiorenzuola per stupire, Piacenza per decollare: è il giorno del derby

Quello in programma oggi, domenica 22 settembre, alle 15.30 al Velodromo Pavesi tra Fiorenzuola e Piacenza Calcio è un derby dai destini incrociati.

I rossoneri, in caso di risultato positivo, potrebbero aprire il mese di ottobre avvicinandosi alla vetta, complice un calendario favorevole (San Marino e Imolese le due gare successive); per i biancorossi, invece, si tratterebbe di imprimere un’ulteriore accelerata nel percorso di crescita di un gruppo rinnovato, facendo il pieno di fiducia in vista degli scontri diretti dei prossimi 40 giorni (con Prato, Ravenna e Pistoiese).

I padroni di casa di mister Cammaroto punteranno su gioventù e freschezza, all’inseguimento di una vittoria che avrebbe una portata storica (mai ottenuta negli ultimi 6 confronti, fra Lega Pro e Serie D) e che varrebbe già una delle grandi soddisfazioni stagionali in un’annata di ricostruzione. Pur senza disperarsi per un passo falso, considerato che un pareggio sarebbe già un ottimo riscontro e in ogni caso la pressione non è certo sulle spalle del Fiore. Qui la grande differenza con il Piacenza, dato che la società biancorossa si aspetta risposte precise. Attesi più di mille spettatori, sarà una festa per il calcio piacentino.

Le probabili formazioni

U.S. FIORENZUOLA (3-4-2-1): Gilli; De Ponti, Ronchi, Nagy; Lori, Trovade, Tringali, Ghibaudo; Gavioli, Sementa; Oboe. All.: Cammaroto. A disposizione: Ansaldi, Merkaj, Bran, Sette, Gozzerini, Mosole, Finardi, De Simone, Niccolai.

PIACENZA CALCIO (4-3-3): Franzini; Argint, Silva, Somma, Iob; Corradi, Grieco, Santarpia; Sartore, Recino, Mauri. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Delmiglio, Solerio, Ruiz, Bachini, Iocolano, Doria, Bitihene, Manicone.