Il derby rivive a Zona Calcio: ospiti Recino e Tringali. Pighi a Grazie Presidente

Puntata speciale, quella di stasera, per Zona Calcio. Innanzitutto per l’orario di inizio, che eccezionalmente slitta alle 21.00 a causa della diretta che Telelibertà dedicherà alla visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In primo piano non potrà che esserci l’attesa sfida di ieri tra Fiorenzuola e Piacenza, che si è conclusa con la vittoria dei biancorossi per 1-0.

Immagini, gol, analisi e commenti da parte degli ospiti in studio di Michele Rancati: in studio, Giorgio Recino (attaccante del Piacenza), Salvatore Tringali (centrocampista Fiorenzuola).

Nella seconda parte, spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Al termine, la rubrica Grazie Presidente ospiterà Giovanni Pighi, imprenditore e vicepresidente del Piacenza calcio.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.