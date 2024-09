Recino a Zona Calcio: “Piace in crescita”. Tringali: “Fiorenzuola grande gruppo”

Il derby ha parlato e ha detto Piacenza, al termine di una partita equilibrata che avrà sicuramente soddisfatto tutti gli spettatori del “Pavesi”. C’è stato anche qualche duello rusticano com’è giusto che sia in questi scontri sentiti, uno dei quali ha visto protagonisti Giorgio Recino e Salvatore Tringali. I due giocatori lo hanno rivissuto, salutandosi con tanto di “5”, a Telelibertà ospiti di Michele Rancati nell’ultima puntata di Zona Calcio, ovviamente dedicata per gran parte a Fiorenzuola-Piacenza.

Recino non ha trovato il gol, ma è stato il solito fondamentale punto di riferimento in attacco. “Abbiamo studiato per tutta la settimana il Fiorenzuola e sapevamo che è una squadra tosta – ha detto il bomber biancorosso – anche perché siamo consapevoli di quanto sia importante questa partita per il territorio, alla fine siamo riusciti a non rischiare più di tanto e solamente in occasione del loro palo colpito per cui è stata una vittoria importante. Per quanto riguarda la nostra squadra, quest’anno abbiamo dei giocatori interessanti che stanno già facendo bene e che ci daranno una grossa mano”.

Un Piacenza in crescita “sotto tutti i punti di vista, la prima partita ci ha un po’ spiazzato però adesso vedo che tutti i compagni stanno aumentando di condizione e i risultati si vedono sul campo. Il mister ci vuole sempre sul pezzo e ci vuole tutti al massimo, rispetto allo scorso anno l’ho trovato con la stessa condizione e con la voglia di migliorare tanti aspetti, su tutti la fase di non possesso per cercare di portare sempre a casa i 3 punti. Stiamo accettando le sue scelte, la rosa è ampia e competitiva e i ragazzi che giocano meno sono comunque prontissimi in una sana competizione che fa bene il gruppo”.

Recino non ha mai voluto abbandonare il Piacenza: “Io avevo intenzione di rimanere qui a tutti i costi, ci siamo trovati con la società e ho rinnovato appena ho potuto, sono veramente soddisfatto della scelta che ho fatto”.

Tanti complimenti comunque al Fiorenzuola nonostante la sconfitta, l’inizio di campionato è stato tanto positivo quanto sorprendente. “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che è attrezzata per la vittoria del campionato – le parole del centrocampista rossonero Tringali – noi abbiamo ancora tanto lavoro da fare e c’è molto da migliorare, però siamo una squadra giovane e siamo sulla strada giusta per poterci togliere delle soddisfazioni”. Dopo le sconfitte in precampionato la squadra ha cambiato passo, “però abbiamo sofferto solo sul piano del risultato e non nelle prestazioni, solamente avevamo risentito dei carichi di lavoro, adesso invece le cose sono diverse e ribadisco che dobbiamo continuare così per poter fare un campionato positivo. Sicuramente vanno sfruttate meglio le occasioni in attacco per concretizzare di più la mole di gioco che creiamo, però se continuiamo con questa proposta offensiva i gol prima o poi arriveranno. Anche da noi centrocampisti? Magari, me lo auguro”.

Domenica prossima i rossoneri saranno di scena a San Marino “e queste sono le partite più difficili da giocare contro squadre che si devono salvare, un po’ come la trasferta a Sasso Marconi, noi avremo il nostro solito atteggiamento e andremo in campo per vincere. Siamo un grande gruppo e questo è merito del mister che sta valorizzando tutti, io sono molto felice di essere qui perché appena mi ha chiamato il direttore per vestire rossonero non ho esitato un attimo ad accettare”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria.