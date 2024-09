Passerella in Comune per l’Assigeco Basket, sabato l’esordio in A2 contro Rieti

Una vetrina nel luogo istituzionale della città a pochi giorni dal via del campionato di A2. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 settembre, l’Assigeco è stata ricevuta dall’amministrazione comunale in sala consiliare in vista dell’esordio di sabato a Rieti contro la Real Sebastiani.

A fare gli onori di casa, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo sport Mario Dadati. “Vi ringrazio – le parole della Tarasconi – perché siete da esempio a tanti ragazzi che vi guardano e vi ammirano. Questa è anche una grande responsabilità: prendetevene cura”. “L’Assigeco – ha fatto eco l’assessore Dadati – è la più alta espressione agonistica di questo sport a Piacenza. Siamo onorati di poter ospitare al PalaBancaSport un campionato di così alto livello”.

“Siamo pronti – ha affermato coach Salieri – per questo campionato sconosciuto a tutti con la formula del girone unico a 20 squadre. Sarà una maratona, si giocherà di media ogni quattro giorni e sarà impegnativo sotto tanti aspetti, ma anche molto stimolante”.

