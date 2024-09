L’Assigeco Basket dei giovani pronta per la nuova A2: “Sempre più vicini alla città”

“Una squadra che lasci spazio ai giovani, in un campionato di A2 ancora più duro delle scorse stagioni”.

Ci ha pensato il presidente Franco Curioni a dettare la linea dell’Assigeco Basket Piacenza, club che per l’undicesima stagione consecutiva giocherà nella super competitiva Serie A2. Campionato che per i biancorossoblu scatterà sabato con l’anticipo a Rieti contro la Real Sebastiani.

“I presupposti – ha rimarcato Curioni – sono quelli di far giocare i giovani con atletismo e fisicità, in un campionato livello superiore rispetto al recente passato.

La sfida è intrigante: lo dico sinceramente, sarà difficile ripetere le ultime tre annate dove abbiamo sempre conquistato i playoff. Ci proveremo”.

Un legame, quello tra Assigeco e la città di Piacenza, sempre più forte: dopo la visita in municipio di martedì scorso, ieri sera (mercoledì 25 settembre) la società ha voluto festeggiare in centro l’imminente avvio dell’annata cestistica con un momento conviviale aperto a sponsor e mass media. Teatro dell’aperitivo, il “Ragò” di via Sopramuro. A rendere ancora più piacevole la serata, la presentazione “griffata” da Gianluca Brugnoli, consigliere di amministrazione della società cestistica.

“Lo scopo di quest’anno – ha sottolineato Brugnoli – è rimarcare la piacentinità del marchio Assigeco, club che porta l’eccellenza del basket nella nostra città.

Lo faremo attraverso un coinvolgimento sempre maggiore degli sponsor, entrando nelle scuole e portando sempre più gente al Palabanca. Lo spettacolo sarà garantito: il campionato sarà ricco di squadroni fortissimi come Pesaro, Avellino e Fortitudo, tanto per citarne alcuni. Insomma, un campionato molto simile alla vecchia A1, ci sarà da divertirsi e vogliamo farlo insieme alla città”.