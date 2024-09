La grande rimonta non basta: Assigeco Basket sconfitta 80-72 a Rieti al debutto

Si chiude con un epilogo amaro la prima uscita ufficiale dell’Assigeco Piacenza nel campionato di Serie A2 2024/2025. Sul parquet del PalaSojourner di Rieti i ragazzi di coach Stefano Salieri, privi di Bonacini e con Bartoli non al massimo della condizione fisica, approcciano la partita a viso aperto resistendo ai tentativi di fuga dei padroni di casa, e sono bravi a non demordere dopo aver toccato anche il -16 nel corso del secondo quarto. Trascinati da un Bradford in grande spolvero (22 punti a referto) coadiuvato da Serpilli (20 punti) i biancorossoblu sono tornati fino al -5 in più di un’occasione, mancando però la zampata decisiva per il sorpasso complice anche un roster meno profondo. Da sottolineare anche l’ottima prova di Grimes, che ha chiuso il match catturando 20 rimbalzi, di cui ben 11 offensivi.

Mercoledì sera si torna subito in campo per l’esordio casalingo nel turno infrasettimanale contro Rimini.

IL TABELLINO

Real Sebastiani Rieti – UCC Assigeco Piacenza 80-72 (21-17;22-19; 21-20; 16-16)

Real Sebastiani Rieti: Diego Monaldi 12 (0/1, 3/8), Jazz Johnson 19 (2/9, 3/6), Matteo Pollone 9 (3/5 da tre), Alexander Cicchetti 4 (2/5, 0/1), Skylar Spencer 4 (2/3 da due); Marco Spanghero 11 (1/2, ¾), Alvise Sarto 3 (0/1, ½), Ion Lupusor 10 (3/4, 1/3), Giorgio Piunti 8 (2/3 da due). Ne: Kenneth Viglianisi, Mattia Cicchetti. Allenatore: Alessandro Rossi (assistenti: Andrea Ruggieri, Francesco Tricarico, Enrico Miluzzi).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 10 (3/6, 1/3), Desonta Bradford 22 (2/7, 4/9), Niccolò Filoni 5 (2/7, 0/3), Michele Serpilli 20 (2/5, 4/12), Nate Grimes 6 (3/7 da due); Lorenzo Querci 7 (1/3, ¼), Omer Suljanovic 0, Ursulo D’Almeida 2 (1/2da due). Ne: Federico Bonacini, Gianmarco Fiorillo, Umberto Manzo. Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Alejandro Manzo, Luca Ogliari).

LE PAROLE DI COACH SALIERI

“La Real Sebastiani ha meritatamente vinto la partita perché ha sempre condotto. Il match comunque è sempre stato in equilibrio, noi abbiamo fatto una prova gagliarda reagendo sempre ai tentativi di strappo di Rieti, e nel finale abbiamo anche avuto la possibilità di rimettere la partita in carreggiata a nostro vantaggio. Essendo stato l’incontro d’esordio ci sono stati degli errori e ci sono delle cose da sistemare, però sono soddisfatto della prova della mia squadra perché i ragazzi hanno dato tutto in campo, ed è la prima regola che dobbiamo seguire in questo campionato. Dai due americani sono arrivate prove importanti, così come daSerpilli. Abbiamo tenuto bene in campo contro una delle squadre più attrezzate di questo campionato, è stata una prova gagliarda con tanto impegno, forse posso avere un po’ di amarezza sul finale dell’ultimo quarto dove Rieti ha segnato praticamente solo a cronometro fermo”.