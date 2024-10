Basket Serie A2, prima in casa per l’Assigeco: al PalaBanca arriva l’ambiziosa Rimini

Luci accese, riflettori puntati e spettacolo come ospite atteso.

Promette scintille ed emozioni la “prima” casalinga stagionale dell’Assigeco Basket Piacenza, che questa sera (mercoledì 2 ottobre) alle 20.30 scenderà sul parquet del PalaBanca per il turno infrasettimanale di Serie A2: avversario sarà Rimini, formazione ambiziosa che domenica scorsa ha sconfitto Udine grazie a un superlativo secondo tempo. Replicare lo stesso atteggiamento visto a Rieti, sperando tuttavia in un epilogo diverso, sarà uno dei fattori fondamentali per regalare la prima gioia stagionale ai tifosi biancorossoblu.