Serie B, turno infrasettimanale: Bakery a Treviglio, Fiorenzuola in casa con Vicenza

Scatta l’ora del turno infrasettimanale per Bakery e Fiorenzuola Bees, impegnate oggi – mercoledì 2 ottobre – nella seconda giornata di campionato della Serie B nazionale.

bakery in casa di treviglio

Dopo aver esordito con una sconfitta contro Legnano, la Bakery è subito chiamata al riscatto sul campo di Treviglio. Si gioca alle 20.30 al PalaFacchetti, contro Treviglio Brianza Basket, che invece alla prima giornata ha piazzato il blitz in quel di Ragusa col punteggio di 80-90. Calendario non felice per i biancorossi, che sabato 5 ottobre sempre alle 20.30 saranno invece di scena al PalaRuggi di Imola per affrontare la Virtus. Subito un tour de force per temprare i ragazzi di coach Salvemini.

esordio casalingo per i bees

Anch’essi reduci dal ko patito all’esordio, in questo caso patito per mano di Monferrato (vincente 80-67), i Fiorenzuola Bees proveranno a fare esultare i propri tifosi stasera alle 20.30 al PalArqauto contro Vicenza. Nel suo esordio in campionato, la Civitus Pallacanestro Vicenza è stata beffata allo scadere dal canestro di Alberto Chiumenti nelle fila di Aurora Desio per 81-83. Quella guidata da coach Ghirelli è squadra importante, costruita con un quintetto di assoluta caratura tra cui spicca il nome di Giovanni Gasparin, guardia con grande esperienza anche in Serie A2, oltre che a nomi del calibro di Nwohuocha e Da Campo. I Bees proveranno a mettere in campo una intensità maggiore, con l’obiettivo di rimanere ad alto ritmo per tutti i 40 minuti.