Marzeglia, in Terza categoria coi Samurai: “Biancorossi sempre nel cuore”

Il bomber che nel 2016 riportò il Piacenza fra i professionisti a suon di gol (furono ben 23 in quella Serie D da record, vinta con 96 punti), otto anni dopo torna nel Piacentino e lo fa a sorpresa con la maglia della Polisportiva Samurai, in Terza Categoria, ultimo campionato dilettantistico.

Come la definisce lo stesso Adriano Marzeglia, 39 anni a marzo, “è una piccola follia. Dopo tre anni di scelte sbagliate e relazioni con dirigenti poco qualificati in Eccellenza e Promozione lombarda, preferisco star bene a livello mentale e scendere in campo sereno. Qui è possibile”.

La vittoria per 2-1 all’esordio contro la Primogenita non è bastata ad “Adri”: “Sono arrabbiato per non aver segnato, ma mi sbloccherò domenica col San Filippo e voglio arrivare almeno a 20 gol. Oltre a stare là in alto in classifica: le qualità non ci mancano”.

Del suo grande amore Piacenza Calcio restano solo ricordi speciali: “Fu una stagione unica e conservo ogni momento, Piacenza è il mio cuore. Alla fine fui etichettato come festaiolo, ma iniziai ad uscire solo a campionato stravinto e comunque continuai a segnare. Il compianto presidente Stefano Gatti lo aveva capito e mi voleva un bene dell’anima”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ