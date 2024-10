Assigeco Basket a Milano per svoltare: alle 20.30 match da bollino rosso contro Urania

La grande amarezza per il canestro incassato sul filo della sirena mercoledì sera nel turno infrasettimanale, una bomba da tre punti che ha consegnato la vittoria a Rimini, deve tramutarsi in una spinta in più, in grado di trascinare l’Assigeco Basket Piacenza al primo successo stagionale. I ragazzi di coach Salieri, che nonostante le buone prestazioni non hanno ancora raccolto punti nelle prime due di campionato, ci proveranno stasera, sabato 5 ottobre, alle 20.30 in casa dell’Urania Milano, che invece viene da due convincenti successi.