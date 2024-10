Piace alle prese con gli infortuni: Parlato pensa a Iob, out Corradi e Iocolano

Prima settimana da allenatore del Piacenza Calcio e prime scelte importanti, in vista della gara di domenica contro il Prato, per mister Carmine Parlato.

Il tecnico campano ha lavorato con una rosa limitata dagli infortuni e dovrà fare a meno di Roberto Grieco, fuori per un mese per una lesione al legamento collaterale, e Billy Bitihene, che in settimana non si è allenato per un infortunio al ginocchio che potrebbe rivelarsi grave.

Con ogni probabilità, contro i toscani saranno indisponibili anche Mattia Corradi, alle prese con un fastidio muscolare, e Simone Iocolano, reduce da un problema al polpaccio. Entrambi si sono allenati a parte rispetto al gruppo negli ultimi giorni.

Vicini al recupero invece Nicola Andreoli e Matteo Russo, per cui comunque non si correranno rischi.

Per questo, con tante assenze in particolare a centrocampo, Parlato pensa ad una soluzione alternativa: il difensore Iob spostato a centrocampo e una nuova possibilità da titolare per Solerio nel ruolo di terzino sinistro nel 4-3-3.

Ultime prove nella seduta di rifinitura, a porte chiuse, di sabato mattina, appena prima della presentazione del nuovo allenatore in conferenza stampa.