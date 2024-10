“Equilibrio e umiltà”: inizia l’era di Carmine Parlato sulla panchina del Piacenza

Equilibrio, concentrazione, ma soprattutto umiltà. Perché se manca l’umiltà “non vai da nessuna parte”. Parola di Carmine Parlato, nuovo tecnico del Piacenza Calcio presentato ufficialmente oggi, sabato 12 ottobre, alla vigilia del match contro il Prato.

La società ha scelto proprio il tecnico campano, il quale in carriera ha già messo alle spalle cinque promozioni in Serie C, per risollevare le sorti del club biancorosso dopo un avvio di campionato sottotono che è costato la panchina a Stefano Rossini.

IL SERVIZIO DI PAOLO GENTILOTTI

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI