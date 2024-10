Piace, la prima di mister Parlato è al Garilli: contro il Prato per dare la scossa

Sta ormai per alzarsi il sipario sull’era Carmine Parlato alla guida del Piacenza Calcio, l’uomo designato dalla società biancorossa per risollevare le sorti della squadra dopo un inizio di campionato piuttosto complicato.

L’esordio sarà tra le mura amiche del Garilli oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre, alle 15.00 contro il Prato, altra formazione che sta attraversando un periodo difficile con soli 5 punti in classifica alle spalle dei biancorossi. Sarà già in salita la strada per il nuovo allenatore dal punto di vista degli infortuni, non saranno della partita Corradi, Grieco, Iocolano, Andreoli e Bithiene con un undici iniziale quasi tutto da inventare.

Rebus da risolvere dunque per Parlato che potrebbe dunque esordire con un 4-3-3 che vedrà davanti a Franzini la difesa composta da Solerio, Silva, Somma e Napoletano, a centrocampo la sorpresa Iob con Bachini e Santarpia e in attacco Mauri e Sartore sugli esterni a supporto di Recino unica punta.