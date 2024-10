Recino, Gilli e il Nibbiano stasera ospiti a Zona Calcio, poi debutta Zona Padel

Fine settimana tutto sommato positivo per le squadre piacentine: in Serie D la cura-Parlato funziona subito e il Piacenza strapazza il Prato, mentre il Fiorenzuola esce sconfitto da campi del Forlì. In Eccellenza vola il Nibbiano&Valtidone, mentre arrivano dei solidi pareggi per Agazzanese e Castellana Fontana.

Se ne parlerà questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio il bomber biancorosso Giorgio Recino, il portiere del Fiorenzuola Vittorio Gilli e una delegazione del Nibbiano&Valtidone.

Naturalmente spazio a tutto il calcio piacentino, con immagini, gol e commenti di tutte le categorie.

Al termine, debutterà un nuovo format: Zona Padel, rubrica dedicata allo sport più in voga del momento, che sembra tra l’altro avere una affinità elettiva proprio con il calcio e i calciatori (o gli ex).

Appuntamento dalle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.