Basket Serie A2, al Palabanca arriva Avellino: per l’Assigeco Piacenza conta solo vincere

Quattro sconfitte nelle prime quattro di campionato bastano e avanzano: per l’Assigeco Basket Piacenza il primo successo stagionale non può più essere rimandato.

Si gioca stasera, mercoledì 16 ottobre, al PalaBanca contro un avversario – Avellino – da battere a tutti i costi. Dopo aver capitolato con Rieti, Rimini, Urania Milano e Orzinuovi, pur mostrando carattere e un ottimo gioco, la squadra di coach Salieri deve ora pensare esclusivamente a fare risultato.

AVELLINO BASKET

La scorsa stagione ha riportato in Serie A2 una piazza storica del panorama cestistico italiano come Avellino, che dopo una partenza complicata ha saputo rialzarsi e spiccare il volo verso la promozione ribaltando il fattore campo in tutte le serie playoff e addirittura, in semifinale e finale, uno svantaggio di 2-0. Tra i principali artefici della cavalcata biancoverde c’è sicuramente coach Alessandro Crotti, arrivato in Irpinia lo scorso novembre e confermatissimo per questa nuova annata sportiva, che guida un roster estremamente versatile e promettente che nella giornata d’esordio ha saputo espugnare il parquet di Brindisi. In cabina di regia troviamo Antonino Sabatino, playmaker campano nell’ultimo anno alla Juvi Cremona, e Federico Mussini, uno dei principali terminali offensivi della squadra reduce da una stagione da oltre 15 punti di media a partita con la maglia di Cento. Negli spot di ala troviamo entrambi i giocatori statunitensi firmati dal club campano: Jaren Lewis, già visto in Serie A2 nel 2020/2021 a Latina, e il newyorchese classe 2000 Marcellus Earlington, alla sua seconda stagione da professionista dopo un anno in Israele. Chiude il quintetto Matias Bortolin, gran rimbalzista veterano di diverse squadre italiane. In uscita dalla panchina come cambio degli esterni troviamo l’ex Bakery Piacenza Lucas Maglietti, Mikk Jurkatamm e il confermato Armando Verazzo, mentre a Riccardo Chinellato e Aleksa Nikolic, anche loro confermati dalla passata stagione, spetta il compito di aumentare la fisicità nel reparto lunghi a partita in corso.