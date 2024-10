Serie D, dopo lo Zenith c’è lo United per il Fiorenzuola rivitalizzato

Atmosfera che evoca ricordi di Serie C per il Fiorenzuola. Per l’orario, visto che si gioca alle 17 in un turno infrasettimanale e per lo scontro salvezza con il Riccione che fa il bis con le partite- sofferenza della passata stagione. Incontro delicato anche questo pomeriggio al Pavesi ma con un Fiorenzuola diverso che se lo gioca con un pizzico di fiducia in più dopo il successo di domenica con lo Zenith Prato.

Altra gara nella quale sarebbe utile calare il jolly visto che la formazione romagnola seppur certamente superiore allo Zenith per qualità tecniche dei suoi uomini. ha avuto un avvio di stagione non all’altezza delle aspettative e quindi convive con qualche problema. “E’ una squadra che ha investito parecchio e ha uomini importanti per la categoria – dice il direttore sportivo Simone Di Battista , che mastica di calciomercato da sempre e conosce le dinamiche delle varie compagini -. Basta citare solo alcuni nomi, come Ortolini, Mbakogu, Diambo e Rossi. Quest’ultimo assente nelle ultime uscite, ma uomo d’esperienza. Per il Fiorenzuola sarà un test di valore nel quale dovremo cercare di dare continuità alla prestazione dopo la gara con lo Zenith. Il campionato di Serie D, non lo scopriamo adesso, è duro e le sorprese non mancano, pensiamo al Progresso che ha fermato il Forlì nell’ultimo turno. Per quanto ci riguarda – continua il diesse – vorrei che si evitassero dei cali di tensione come quello che ci è capitato nel finale di gara con lo Zenith dove abbiamo preso il gol, che poteva riaprire la partita. A volte basta un episodio, gli equilibri si modificano, le squadre cambiano umore, una si irrigidisce l’altra trova coraggio. Bisogna essere bravi a congelare certe situazioni per non correre rischi». Ieri ultimo allenamento nel tardo pomeriggio con partitella. I rossoneri hanno pensato più che altro in questi due giorni a recuperare le energie spese dopo aver giocato domenica sul terreno pesante. In arrivo però notizie confortanti sul terreno del Comunale, ancora allentato ma che sta lentamente asciugando.