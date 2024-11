Piace, al Garilli contro la Sammaurese fanalino di coda per il pronto riscatto

La brutta sconfitta di Ravenna è ancora lì come una ferita aperta, ha portato tanti dubbi e interrogativi in casa Piacenza anche per la dirigenza e da ora ogni partita metterà in discussione il lavoro svolto. Sta a chi andrà in campo invertire la rotta e far ricredere tutti con prestazioni di alto livello, la squadra di Parlato cercherà di farlo subito nella sfida casalinga contro la Sammaurese.

Si gioca al Garilli oggi pomeriggio, domenica 3 novembre, con fischio d’inizio alle 14.30 per un match da non sbagliare a qualsiasi costo: davanti ci sarà un avversaria che finora non ha ancora trovato la vittoria ed è fanalino di coda con soli 3 punti in classifica. Non ci sarà ancora capitan Silva per squalifica, davanti a Franzini tornerà dunque la coppia Del Dotto-Somma con Iob e Solerio sugli esterni, a centrocampo Grieco con Bachini e Santarpia, in attacco nuova chance per Iocolano in coppia con Mauri a ispirare bomber Recino.