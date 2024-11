I Lyons mettono in difficoltà la corazzata Rovigo, ma alla fine si arrendono 12-21

Il Rovigo fa cinque su cinque nella casella vittorie, la Sitav Lyons nella casella sconfitte, al termine di quella che sulla carta si presentava come una classica sfida in testa-coda nel campionato di Serie A Elite di rugby.

Finisce 12-21, ma i bianconeri hanno davvero lottato fino all’ultimo minuto mettendo in difficoltà un Rovigo che proprio per questo, nella ripresa, ha cercato di fare punti al piede. La partita è rimasta in equilibrio fino alla mezz’ora della ripresa e decisa definitivamente da un piazzato.

Il ciclo di “ferro” si è finalmente concluso per i Lyons che, dalla prossima giornata, affronteranno le avversarie della seconda fascia. Si spera con esito differente.

IL TABELLINO

Sitav Lyons – Rovigo 12-21

Sitav Lyons: Cuminetti, Gaetano, Castro (36′ Pasini), Rodina, Bruno, Steenkamp, Via A., Portillo, Bance, Cissè (13’st Beletti), Ruiz, Salvetti (1’st Moretto), Torres (28’st Carones), Minervino, Acosta (32’st Libero). All: Urdaneta

Rovigo: Belloni, Lertora, Diederich, Fisher (18’st Vaccari), Uncini, Thomson, Chillon (5’st Visentin), Casado Sandri, Ortis, Paganin (30’st Berlese), Ferro (25’st Zottola), Fourcade (38’st Korsul), Swanepoel (13’st Tripodo), Cadorini (12’st Frangini), Pomaro (25’st Lugato). All: Giazzon

Arbitro: Filippo Russo di Treviso

Marcatori: 12′ cp Thomson (0-3); 18′ cp Lertora (0-6); 31′ mt Diederich tr Chillon (0-13); 36′ mt Bance (5-13); secondo tempo: 3′ mt Cuminetti tr Steenkamp (12-13); 15′ mt Fisher (12-18); 32′ cp Lertora (12-21)