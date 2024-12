Piace con D’Agostino dal primo minuto per tentare la svolta in casa del Forlì

A inizio stagione chiunque avrebbe pensato che questo sarebbe stato un big match fondamentale per la vittoria del campionato: oggi sembra invece più vicino a un testacoda con una sola delle due squadre in lotta per il titolo.

Quella formazione purtroppo non è il Piacenza Calcio, che invece dovrà riprendersi in fretta per togliersi dalla lotta per la retrocessione in casa del temibile Forlì, ormai certezza di questo girone D e che viaggia spedito in seconda posizione alle spalle della capolista Tau Altopascio.

I biancorossi scenderanno in campo questo pomeriggio, domenica 1° dicembre, alle 14.30 sul terreno di gioco dello stadio “Tullo Morgagni” di Forlì per cercare di invertire l’inquietante rotta che ha preso il loro campionato, sprofondato ora a soli tre punti dal baratro dell’Eccellenza. E lo faranno con un D’Agostino in più nel motore: il fantasista è tornato in settimana in via Gorra ed è pronto a riprendersi il posto in attacco insieme al compagno di reparto Recino, tandem che lo scorso anno fece le fortune di mister Rossini. A completare il 4-4-2 sarà la difesa con Iob, Silva, Somma e Napoletano davanti a Franzini e a centrocampo Ruiz, Grieco, Bachini e Mauri.