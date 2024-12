Crocevia salvezza per il Piace: contro lo United Riccione per il completo riscatto

Una settimana fa sono arrivate le sei reti del Forlì per una delle sconfitte più umilianti di sempre, ma qualche giorno più tardi c’è stato il robusto passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Sant’Angelo.

Difficile dunque dire con che stato d’animo si presenterà oggi pomeriggio (domenica 8 dicembre alle 14.30) ai blocchi di partenza il Piacenza Calcio sul terreno amico dello stadio Garilli per affrontare lo United Riccione nella quindicesima giornata di campionato.

L’entusiasmo non sarà certamente alle stelle visto che, a conti fatti, si tratta di un vero e proprio crocevia in chiave salvezza, con una vittoria i biancorossi aggancerebbero in classifica a 17 punti proprio i rivali di giornata che però stanno attraversando un buon periodo di forma culminato negli ultimi tre successi di fila.

Sarà comunque un Piacenza stile “nuovo corso” e che sta cambiando pelle con le operazioni di mercato del ds Zerminiani e le novità tattiche di mister Rossini che proprio in Coppa hanno virato su un solido 3-5-2. Probabile dunque rivedere lo stesso schieramento con Franzini in porta e difesa con Del Dotto, Zucchini e Del Miglio, a centrocampo potrebbe fare il suo esordio Muhic in mezzo con Bachini e Andreoli e la coppia Iob-Ruiz sulle fasce, mentre in attacco si rivedranno insieme dal primo minuto Recino e D’Agostino che tanto hanno fatto bene la passata stagione.